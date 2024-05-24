Не хотел быть альфонсом: Максакова рассказала, чего боялся Высоцкий после свадьбы с Мариной Влади

Максакова заявила, что не просила своего мужа Юрия Любимова взять Высоцкого в театр

1:41 Your browser does not support the audio element. Кино

Актриса Людмила Максакова последнее время редко даёт интервью, но на премьере киноверсии спектакля "Геликон-оперы" "Аида", которую она посетила в сопровождении Павла Токарева, неожиданно разоткровенничалась.

Фото: YouTube канал Владимир Высоцкий by Скриншот видео YouTube канала Владимир Высоцкий is licensed under public domain

Максакова вспомнила свою дружбу с Владимиром Высоцким. О том, как нелегко ему было в начале карьеры. Он даже просил её протекции перед режиссёром театра на Таганке, её мужем, Юрием Любимовым, но она не пошла на это, поскольку не верила, что Любимов прислушается к просьбе. Он не очень хотел видеть Высоцкого в труппе, потому что уже тогда ходили слухи о его пристрастии к спиртному.

Немного позже Владимир чуть не провалил показ в театре на Таганке, и только необычный вокал и умение играть на гитаре привлекли режиссёра, который согласился взять его на испытательный срок. И уже первой своей маленькой ролью в постановке по "Герою нашего времени" Владимир доказал своё право на место в труппе.

По словам Максаковой, она сразу поняла, что Владимир Высоцкий станет олицетворением целой эпохи. Однако на тот момент он долгое время не получал ролей, и было сложно сказать, какая слава его ждёт. А после свадьбы с французской актрисой Мариной Влади у Высоцкого появились новые переживания.

"Когда он женился на Марине Влади, главное для него было, чтобы никто не подумал, что он финансово менее благополучен. Он не то, что этого стеснялся", — сказала артистка.

Владимиру не хотелось прослыть альфонсом среди окружающих его людей и зрителей, пояснила актриса.