Папа рядом: Прилучный в один день успел поздравить сына с выпускным и подать в суд на его мать

Актёр Павел Прилучный вполне состоялся в своей профессии и в личной жизни. После развода с Агатой Муцениеце он нашел счастье в объятиях коллеги по цеху Зепюр Брутян. В паре растёт годовалый сын Микаэль.

Фото: YouTube канал Кино в деталях by Скриншот видео YouTube канала Кино в деталях is licensed under public domain