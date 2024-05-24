Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперт рассказал о рисках инвестиционных страховых продуктов в банках
Россиянка описала границы в США фразой "здесь нас не ждут"
Названы пять примет мошенников в объявлениях о продаже авто
Четыре рекомендации косметолога для сохранения молодости ваших рук
Дженнифер Лопес ответила на вопрос об отношениях с Аффлеком
Нотариальное заверение договора дарения жилья хотят сделать обязательным
Полезное ли соседство: сажаем дыню с картофелем
В советском кино было два фильма с героями по фамилии Самохвалов
Эксперты ответили, как привлечь внимание питомца
Папа рядом: Прилучный в один день успел поздравить сына с выпускным и подать в суд на его мать

Прилучный снова подал в суд на Муцениеце и поехал на выпускной к сыну

Кино

Актёр Павел Прилучный вполне состоялся в своей профессии и в личной жизни. После развода с Агатой Муцениеце он нашел счастье в объятиях коллеги по цеху Зепюр Брутян. В паре растёт годовалый сын Микаэль.

Прилучный снова подал в суд на Муцениеце и поехал на выпускной к сыну
Фото: YouTube канал Кино в деталях by Скриншот видео YouTube канала Кино в деталях is licensed under public domain

Но с бывшей супругой отношения не заладились. Всё упирается в спор о размере алиментов. Павел не хочет идти на уступки и увеличивать выплаты на детей от первого брака — сына Тимофея и дочку Мию. Он даже не приезжает к ним на дни рождения.

Но это не означает, что он порвал с ним и связь. Актёр забирает их к себе, чтобы провести вместе время.

Тем временем тяжбы по алиментам продолжаются. Даже в день выпускного старшего сына Павел отправился в суд с заявлением, содержание которого не разглашается, так как это касается детей.

Но прямо из суда актёр поехал поздравить сына. 11-летний Тимофей посетил концерт в честь окончания начальной школы.

"Окончена начальная школа, а это значит, что впереди начинается всё самое интересное. Пусть мир познаётся, знания растут, опыт копится. Развивайся, учись и не останавливайся на достигнутом. А папа всегда рядом!", — написал актёр в своём блоге.

 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Урожаю будет конец: в какое время нельзя поливать огород

Чтобы растения росли здоровыми и красивыми, им необходимо правильно ухаживать, включая регулярный полив. Однако, есть определенное время, когда полив растений может нанести им вред. Давайте разберемся, в какое время нельзя поливать растения.

Рассказываем, когда полив хуже пользы
Ягода будет огонь: как использовать удобрения
Какие нужны удобрения, чтобы ягода клубники была крупной?
Максимальная продолжительность жизни кошки: названа цифра
Как спасти клубнику от нашествия долгоносика
Никому не нужные солдаты. Зеленский не хочет обменов военнопленными Дмитрий Плотников РФ и Китай примут участие в мирной конференции по Газе в Бахрейне Любовь Степушова "Оперативная линия": если будет команда, то БПЛА США собьют над морем Олег Володин
Узнайте, почему так важно есть петрушку каждый день. Удивительные свойства популярной зелени
Можно ли сыпать золу под лук в огороде?
Рассказываем, как выкапывать нарциссы
Рассказываем, как выкапывать нарциссы
Последние материалы
В Госдуме осудили запрет россиянам въезжать в Норвегию
В Копейске Челябинской области жилой дом ушел под воду
Способы использования йода для клубники
Телеведущий Маркони раскрыл секрет успеха КВН
Китай призвал другие страны поучаствовать в проекте Лунной станции
Россиянам рассказали, что делать, если они подобрали котенка на улице
Мужчина из Олонецкого района год скрывал смерть матери ради пенсионных выплат
Миндаль важен для здоровья сердца и сосудов
Лимонный манник: одинаково вкусен и с горячим чаем, и с холодным молоком
Футболист Антон Миранчук о победе брата: "Гордость наша"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников