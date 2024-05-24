Папа рядом: Прилучный в один день успел поздравить сына с выпускным и подать в суд на его мать

Актёр Павел Прилучный вполне состоялся в своей профессии и в личной жизни. После развода с Агатой Муцениеце он нашел счастье в объятиях коллеги по цеху Зепюр Брутян. В паре растёт годовалый сын Микаэль.
Но с бывшей супругой отношения не заладились. Всё упирается в спор о размере алиментов. Павел не хочет идти на уступки и увеличивать выплаты на детей от первого брака — сына Тимофея и дочку Мию. Он даже не приезжает к ним на дни рождения.
Но это не означает, что он порвал с ним и связь. Актёр забирает их к себе, чтобы провести вместе время.
Тем временем тяжбы по алиментам продолжаются. Даже в день выпускного старшего сына Павел отправился в суд с заявлением, содержание которого не разглашается, так как это касается детей.
Но прямо из суда актёр поехал поздравить сына. 11-летний Тимофей посетил концерт в честь окончания начальной школы.
"Окончена начальная школа, а это значит, что впереди начинается всё самое интересное. Пусть мир познаётся, знания растут, опыт копится. Развивайся, учись и не останавливайся на достигнутом. А папа всегда рядом!", — написал актёр в своём блоге.
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