Папа рядом: Прилучный в один день успел поздравить сына с выпускным и подать в суд на его мать

Прилучный снова подал в суд на Муцениеце и поехал на выпускной к сыну

Актёр Павел Прилучный вполне состоялся в своей профессии и в личной жизни. После развода с Агатой Муцениеце он нашел счастье в объятиях коллеги по цеху Зепюр Брутян. В паре растёт годовалый сын Микаэль.

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Но с бывшей супругой отношения не заладились. Всё упирается в спор о размере алиментов. Павел не хочет идти на уступки и увеличивать выплаты на детей от первого брака — сына Тимофея и дочку Мию. Он даже не приезжает к ним на дни рождения.

Но это не означает, что он порвал с ним и связь. Актёр забирает их к себе, чтобы провести вместе время.

Тем временем тяжбы по алиментам продолжаются. Даже в день выпускного старшего сына Павел отправился в суд с заявлением, содержание которого не разглашается, так как это касается детей.

Но прямо из суда актёр поехал поздравить сына. 11-летний Тимофей посетил концерт в честь окончания начальной школы.