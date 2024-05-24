Ожившие трупы и телепортация: какие ляпы зрители нашли в сериале "Пёс"

Авторы сериала "Пёс" допустили массу киноляпов при создании фильма

2:29 Your browser does not support the audio element. Кино

Внимательные зрители всегда найдут даже незначительные киноляпы. Тем более в сериалах, которые выпускаются словно с контейнера и у режиссёра часто нет достаточно времени, чтобы всё внимательно отсмотреть. В сериале "Пёс" ошибки встречаются чуть ли не в каждой серии, и это бросается в глаза.

Фото: YouTube канал anika g. by Скриншот видео YouTube канала anika g. is licensed under public domain

"Пёс" впервые вышел на российском телевидении 8 лет назад и сразу завоевал сердца зрителей. Умный и своенравный пёс, обаятельный Никита Панфилов и смешной Михаил Жонин стали настоящей находкой для поклонников. Проект о четвероногом сыщике стал очень популярным.

Дотошные зрители заметили целый ряд киноляпов в любимом сериале. Возможно потому что в массовку часто брали новичков, они не всегда справлялись со своими ролями. В некоторых сериях убитые при задержании персонажи двигались и дышали, а в одной из серий мёртвый клоун даже открыл глаза когда залаял Пёс. Почему такие простые недочёты не были вырезаны при монтаже можно объяснить только спешкой.

Также в сериале есть несколько ляпов, связанных с персонажем Игорем Гнездиловым. Капитан полиции, которого покрывает его дядя-генерал, постоянно попадает в комичные ситуации. Зрители полюбили этого персонажа, но съёмочная группа не всегда тщательно отсматривает материал с его участием.

Например, в одной из сцен Гнездилов решил показать своё мастерство владения нунчаками и ударил себя по голове. В кадре видно, что он падает на балкон с ограждением. А в следующей сцене он уже лежит на асфальте — непонятно, как он туда попал.

В другой серии страдающий болезнью Пика опер решил пошутить над Максимовым и наклеил ему на свитер бумажку с обидной надписью. Но бравый герой быстро заметил это и переклеил бумажку на голову шутника. И когда Гнездилов сорвал наклейку, оказалось, что плешь на его голове появилась совсем в другом месте.

Грубый, но занятный ляп замечен в 15 серии 4 сезона. Герой Никиты Панфилова называет Гнездилова настоящим именем Миша. Эта накладка осталась в итоговом варианте.

Также фанаты сериала отмечали, что многие актёры снимались в проекте дважды: сначала в роли бандитов, а затем — пострадавших.