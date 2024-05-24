Три пугающие тайны режиссёра "Девчат" и "Неподдающихся"

У Юрия Чулюкина были свои секреты

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У режиссёра Юрия Чулюкина, снявшего комедии "Девчата" и "Неподдающиеся", были три тайны, связанные с его рождением, тюремным сроком и смертью.

Фото: flickr.com by Steveen Manon is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Матерью Чулюкина была постановщица Большого театра. С детства будущий режиссёр слышал, о чём поговаривали окружающие, а именно о том, что муж его матери — не его биологический отец. С возрастом Юрий Степанович стал удивительно похож на актёра Михаила Астангова, у которого училась его мать, будучи студенткой. Однажды Чулюкин встретил его в магазине, застыл на месте и стал пристально смотреть на него, но предполагаемые отец и сын не обмолвились ни словом и молча разошлись в разные стороны.

Будучи подростком, Чулюкин связался с плохой компанией. В результате одной из выходок произошло убийство. Подозрение пало и на будущего режиссёра. Что было потом, в точности неизвестно. Юрий Степанович рассказывал разные версии, по одной из которых он был оправдан, а по другой — всё же какое-то время провёл в тюрьме.

В 1987 году режиссёр приехал в Мозамбик на кинофестиваль, чтобы представить свой новый фильм, но был обнаружен в шахте лифта мёртвым. Следователи считали, что произошёл несчастный случай, но друзья Чулюкина говорили, что он поспешил на помощь советской актрисе, к которой приставали незнакомцы, и они его за это наказали. Что в точности произошло, до сих пор остаётся загадкой.