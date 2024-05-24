Кэмерон Диас не просто так пропала с экранов: у неё была на это серьёзная причина

У Кэмерон Диас была причина сделать паузу в карьере

1:31 Your browser does not support the audio element. Кино

Кэмерон Диас прославилась после того, как снялась с Джимом Керри в комедии "Маска". Это была её первая роль, и Кэмерон не рассчитывала на успех, поскольку до этого была фотомоделью и не имела актёрского образования.

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После "Маски" её стали заваливать предложениями, но в основном это были романтические комедии, в которых она играла легкомысленных, кокетливых и милых девушек. Если поначалу это было интересно зрителям, то позже им наскучило, что актриса не меняла амплуа и повторяла практически один и тот же образ из фильма в фильм.

Рейтинги фильмов, в которых снималась Диас, стали падать, а лента "Энни" и вовсе провалилась. Не спасло блондинку и то, что она снялась в серьёзной драматической роли в фильме "Быть Джоном Малковичем", поскольку надоевший публике образ ей, как ни крути, давался лучше.

Когда Кэмерон Диас объявила о перерыве в карьере, ей было 42 года. Поклонники думали, что она вскоре вернётся, однако этого не произошло. Она полностью посвятила себя мужу и дочери, а также стала развивать винный бизнес и написала несколько книг о здоровом питании.

Лишь сейчас актриса дала о себе знать. В 2025 году выйдет чёрная комедия "Исход" с её участием, а также ведётся работа над юмористическим детективом с символичным названием "Снова в деле".