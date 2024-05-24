"Великолепный век" чуть не разлучил её с мужем: эта актриса жертвовала всем ради карьеры

Сериал "Великолепный век" принёс не только славу участвовавшим в нём актёрам. Некоторым он чуть не поломал личное счастье.
Нур Феттахоглу, исполнившая роль Махидевран, развелась с первым мужем, когда обрела популярность, но через некоторое время повторно вступила в брак. Второе замужество тоже оказалось под угрозой из-за огромной востребованности актрисы.
Именно "Великолепный век" принёс Нур такую славу, что многие режиссёры начали приглашать её в свои проекты. Интересно, что изначально она не была актрисой, а работала менеджером в банке. На телевидение она попала, когда первый муж предложил ей стать ведущей в одной из передач, после чего ей поступило предложение исполнить роль первой жены Сулеймана.
После сериала о гареме Феттахоглу начала сниматься в другом сериале — "Великий сыщик Филинта". Она с утра и до ночи пропадала на съёмках. Второй муж не был к этому готов, и супруги решили развестись.
Поживя какое-то время раздельно, они поняли, что не хотят расставаться, и решили снова быть вместе. Через некоторое время у них родилась дочь. Теперь Нур старается не отдавать всю себя съёмкам.
"Теперь всё по-другому. Я счастлива быть женой и матерью и не хочу распыляться" — говорила знаменитость.
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