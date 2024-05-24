"Великолепный век" чуть не разлучил её с мужем: эта актриса жертвовала всем ради карьеры

Махидевран из "Великолепного века" в жизни чуть не рассталась с мужем

1:25 Your browser does not support the audio element. Кино

Сериал "Великолепный век" принёс не только славу участвовавшим в нём актёрам. Некоторым он чуть не поломал личное счастье.

Фото: commons.wikimedia.org by Rodrigo Paredes is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Нур Феттахоглу, исполнившая роль Махидевран, развелась с первым мужем, когда обрела популярность, но через некоторое время повторно вступила в брак. Второе замужество тоже оказалось под угрозой из-за огромной востребованности актрисы.

Именно "Великолепный век" принёс Нур такую славу, что многие режиссёры начали приглашать её в свои проекты. Интересно, что изначально она не была актрисой, а работала менеджером в банке. На телевидение она попала, когда первый муж предложил ей стать ведущей в одной из передач, после чего ей поступило предложение исполнить роль первой жены Сулеймана.

После сериала о гареме Феттахоглу начала сниматься в другом сериале — "Великий сыщик Филинта". Она с утра и до ночи пропадала на съёмках. Второй муж не был к этому готов, и супруги решили развестись.

Поживя какое-то время раздельно, они поняли, что не хотят расставаться, и решили снова быть вместе. Через некоторое время у них родилась дочь. Теперь Нур старается не отдавать всю себя съёмкам.