Это не "Служебный роман": ещё один известный фильм, в котором появился Самохвалов

В знаменитой комедии Эльдара Рязанова "Служебный роман" есть персонаж Юрий Самохвалов (Олег Басилашвили). На первый взгляд он кажется обаятельным и приятным человеком, однако на самом деле под этой привлекательной маской скрывается мелочная сущность карьериста, способного на подлость.
При упоминании фамилии Самохвалова в первую очередь вспоминается именно этот герой, однако в советском кинематографе есть ещё один фильм, в котором участвует однофамилец персонажа Басилашвили. Этот фильм — "Солдат Иван Бровкин".
Евгений Шутов сыграл в комедии о солдате Бровкине Аполлинария Петровича Самохвалова, который работает бухгалтером в колхозе и пытается при помощи отца Любаши разлучить её с Иваном. Так же, как и Самохвалов из "Служебного романа", это человек с не самой благородной душой.
Впрочем, одно важное отличие между этими героями всё же есть. Если в "Служебном романе" Самохвалов не собирался изменять жене, то Самохвалов из "Солдата Ивана Бровкина" намеревался заполучить Любашу.
Чтобы растения росли здоровыми и красивыми, им необходимо правильно ухаживать, включая регулярный полив. Однако, есть определенное время, когда полив растений может нанести им вред. Давайте разберемся, в какое время нельзя поливать растения.