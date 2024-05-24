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Это не "Служебный роман": ещё один известный фильм, в котором появился Самохвалов

В советском кино было два фильма с героями по фамилии Самохвалов

1:10
Кино

В знаменитой комедии Эльдара Рязанова "Служебный роман" есть персонаж Юрий Самохвалов (Олег Басилашвили). На первый взгляд он кажется обаятельным и приятным человеком, однако на самом деле под этой привлекательной маской скрывается мелочная сущность карьериста, способного на подлость.

В советском кино было два фильма с героями по фамилии Самохвалов
Фото: commons.wikimedia.org by Henry Doktorski is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

При упоминании фамилии Самохвалова в первую очередь вспоминается именно этот герой, однако в советском кинематографе есть ещё один фильм, в котором участвует однофамилец персонажа Басилашвили. Этот фильм — "Солдат Иван Бровкин".

Евгений Шутов сыграл в комедии о солдате Бровкине Аполлинария Петровича Самохвалова, который работает бухгалтером в колхозе и пытается при помощи отца Любаши разлучить её с Иваном. Так же, как и Самохвалов из "Служебного романа", это человек с не самой благородной душой.

Впрочем, одно важное отличие между этими героями всё же есть. Если в "Служебном романе" Самохвалов не собирался изменять жене, то Самохвалов из "Солдата Ивана Бровкина" намеревался заполучить Любашу.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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