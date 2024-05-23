Звезда "Слова пацана" Никита Кологривый перевоплотится в поэта Владимира Маяковского в новой постановке

Никита Кологривый станет Владимиром Маяковским в постановке "Маяковский. Я сам"

0:48 Your browser does not support the audio element. Кино

Никита Кологривый исполнит роль поэта Владимира Маяковского в новом спектакле "Маяковский. Я сам". Об этом пишет издание "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу Театра Эстрады.

Фото: flickr.com by Laura Bittner is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Премьера постановки пройдёт 2 июня в столице России. Спектакль посвящён жизни и творчеству известного поэта. Причём акцент сделан на взаимоотношениях между Владимиром Маяковским, Лилей и Осипом Брик. Постановщиком спектакля выступил Семён Шомин. Кроме Никиты Кологривого в нём задействованы Авелина Квасова, Ефим Белосорочка, Татьяна Максимова и другие актёры.

Ранее Никита Кологривый честно рассказал о своих приоритетах в карьере.