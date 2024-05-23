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Образ планеты Гьеди Прайм в фильме "Дюна 2" был вдохновлён видом септиков

Патрис Верметт придумал вид планеты Гьеди Прайм благодаря септикам

0:59
Кино

Главный дизайнер фильма "Дюна 2" Патрис Верметт заявил, что образ родной планеты Харконненов был вдохновлён видом септиков. Об этом пишет портал "Coming Soon".

Патрис Верметт придумал вид планеты Гьеди Прайм благодаря септикам
Фото: google by pinterest is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Патрис Верметт рассказал, что режиссёр Дени Вильнёв просил его создать мир, который был бы похож на литой чёрный пластик. Однажды дизайнер нашёл магазин септиков и понял, как именно должна выглядеть планета Гьеди Прайм. 

"Работая над второй [частью фильма — ред.], я побывал в полутора часах езды от Монреаля и наткнулся на поле, заполненное отстойниками. Это был оптовый магазин септиков, и там были эти огромные конструкции из чёрного пластика, покрытые большим количеством пыли. <...> Да, я понял, что, боже мой, это же Гьеди Прайм", — рассказал Патрис Верметт.

Ранее Pravda.Ru писала, что Warner Bros. потратила на продвижение "Дюны 2" примерно 100 миллионов долларов.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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