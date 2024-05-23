Стали известны подробности фильма "Летающий пацан" с Ярославом Могильниковым

Компания "QS Films" представила картину "Летающий пацан" с Ярославом Могильниковым, исполнителем роли Ералаша в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте". Об этом пишет издание "Бюллетень кинопрокатчика".
В качестве режиссёра фильма выступит Святослав Подгаевский. Кроме Ярослава Могильникова в проекте сыграют Юлия Снигирь, Никита Ефремов, Тихон Жизневский и другие актёры. Съёмки пройдут в августе-октябре. Премьера картины запланирована на декабрь 2025 года.
Действие фильма будет происходить в 1979-м. Мальчик по имени Паша обнаружит, что может летать. При помощи таланта он станет осуществлять свои заветные мечты.
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