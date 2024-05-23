Стали известны подробности фильма "Летающий пацан" с Ярославом Могильниковым

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"QS Films" представила картину "Летающий пацан" со звездой "Слова пацана"

0:51
Кино

Компания "QS Films" представила картину "Летающий пацан" с Ярославом Могильниковым, исполнителем роли Ералаша в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте". Об этом пишет издание "Бюллетень кинопрокатчика".

"QS Films" представила картину "Летающий пацан" со звездой "Слова пацана"
Фото: unsplash.com by Maxim Smith is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

В качестве режиссёра фильма выступит Святослав Подгаевский. Кроме Ярослава Могильникова в проекте сыграют Юлия Снигирь, Никита Ефремов, Тихон Жизневский и другие актёры. Съёмки пройдут в августе-октябре. Премьера картины запланирована на декабрь 2025 года.

Действие фильма будет происходить в 1979-м. Мальчик по имени Паша обнаружит, что может летать. При помощи таланта он станет осуществлять свои заветные мечты.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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