Актриса Агата Муцениеце и телеведущий Иван Чуйков поцеловались на Премии "RU.TV"

Актриса Агата Муцениеце поцеловалась с телеведущим Иваном Чуйковым на Премии телеканала "RU.TV". Соответствующий ролик опубликован в Instagram*-аккаунте вещателя.
На видео Агата Муцениеце и Иван Чуйков держатся за руки. Затем под аплодисменты публики они целуются. Комик Александр Ревва заявляет: "У них всё только начинается! Целуйтесь".
При этом под видеороликом подписали, что звёзды устроили настоящий сюрприз.
"Наши роскошные ведущие устроили сюрприз не только зрителям в зале и онлайн, но и всем звёздным гостям. Неужели Иван Чуйков и Агата Муцениеце — новые претенденты на номинацию "Звёздная пара года"?", — сказано в описании.
Ранее Агату Муцениеце перепутали с Юлией Паршутой.
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