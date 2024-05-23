Актриса Агата Муцениеце и телеведущий Иван Чуйков поцеловались на Премии "RU.TV"

Агата Муцениеце поцеловалась с Иваном Чуйковым при множестве людей

1:00 Your browser does not support the audio element. Кино

Актриса Агата Муцениеце поцеловалась с телеведущим Иваном Чуйковым на Премии телеканала "RU.TV". Соответствующий ролик опубликован в Instagram*-аккаунте вещателя.

Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

На видео Агата Муцениеце и Иван Чуйков держатся за руки. Затем под аплодисменты публики они целуются. Комик Александр Ревва заявляет: "У них всё только начинается! Целуйтесь".

При этом под видеороликом подписали, что звёзды устроили настоящий сюрприз.

"Наши роскошные ведущие устроили сюрприз не только зрителям в зале и онлайн, но и всем звёздным гостям. Неужели Иван Чуйков и Агата Муцениеце — новые претенденты на номинацию "Звёздная пара года"?", — сказано в описании.

Ранее Агату Муцениеце перепутали с Юлией Паршутой.

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