Режиссёр Олег Трофим может снять продолжение "Майора Грома"

Режиссёр Олег Трофим не исключил создание продолжения "Майора Грома". Об этом пишет агентство ТАСС.
Олег Трофим заявил, что команда не собирается завершать серию проектов на картине "Майор Гром: Игра".
"Никаких точек мы ставить не собираемся. Нам ещё столько всего нужно сделать, и впереди огромный путь, огромная дорога, по которой мы идём, уверенно шагая с большим интересом", — сообщил режиссёр.
Ранее Олег Трофим рассказал, что планирует снять серию фильмов по комиксам "Bubble". Он добавил, что в них есть множество "сумасшедших сюжетов".
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