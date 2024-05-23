Режиссёр Олег Трофим может снять продолжение "Майора Грома"

Олег Трофим не исключил, что создаст продолжение "Майора Грома"

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Режиссёр Олег Трофим не исключил создание продолжения "Майора Грома". Об этом пишет агентство ТАСС.

Фото: unsplash.com by NeONBRAND neonbrand is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Олег Трофим заявил, что команда не собирается завершать серию проектов на картине "Майор Гром: Игра".

"Никаких точек мы ставить не собираемся. Нам ещё столько всего нужно сделать, и впереди огромный путь, огромная дорога, по которой мы идём, уверенно шагая с большим интересом", — сообщил режиссёр.

Ранее Олег Трофим рассказал, что планирует снять серию фильмов по комиксам "Bubble". Он добавил, что в них есть множество "сумасшедших сюжетов".