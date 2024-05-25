Кевин Костнер заявил, что снимет 4 фильма "Горизонты". Премьера первого из них прошла на Каннском фестивале

Актёр и режиссёр Кевин Костнер заявил, что снимет эпопею из 4-х фильмов. Они будут называться "Горизонты". Об этом пишет портал "Collider".
Сценарий последних 2-х частей уже написан, но команда запустила в производство только 3 картины. К съёмкам последней из них планируется приступить в будущем. При этом первые 3 фильма будут длиться примерно 3 часа.
В картине "Горизонты: Часть 1" покажут последствия Гражданской войны в США, которая произошла в середине XIX века, а также расширение государства по направлению Дикого Запада. В России премьера ленты должна состояться 27 июня.
Ранее Pravda.Ru писала, что Кевин Костнер расплакался во время показа "Горизонтов" на Каннском кинофестивале.
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