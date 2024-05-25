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Кевин Костнер заявил, что снимет 4 фильма "Горизонты". Премьера первого из них прошла на Каннском фестивале

Кевин Костнер создаст 4 фильма "Горизонты" длительностью около 3-х часов

0:52
Кино

Актёр и режиссёр Кевин Костнер заявил, что снимет эпопею из 4-х фильмов. Они будут называться "Горизонты". Об этом пишет портал "Collider".

Кевин Костнер создаст 4 фильма "Горизонты" длительностью около 3-х часов
Фото: commons.wikimedia.org by Basile9478issa is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Сценарий последних 2-х частей уже написан, но команда запустила в производство только 3 картины. К съёмкам последней из них планируется приступить в будущем. При этом первые 3 фильма будут длиться примерно 3 часа. 

В картине "Горизонты: Часть 1" покажут последствия Гражданской войны в США, которая произошла в середине XIX века, а также расширение государства по направлению Дикого Запада. В России премьера ленты должна состояться 27 июня.

Ранее Pravda.Ru писала, что Кевин Костнер расплакался во время показа "Горизонтов" на Каннском кинофестивале.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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