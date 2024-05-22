Виктор Сухоруков убеждал Балабанова создать компьютерного клона Сергея Бодрова для "Брата-3"

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Виктор Сухоруков предлагал Алексею Балабанову взяться за третью часть "Брата"

1:29
Кино

Актёр Виктор Сухоруков рассказал, как он предлагал режиссёру Алексею Балабанову снять третью часть фильма "Брат".

Виктор Сухоруков предлагал Алексею Балабанову взяться за третью часть "Брата"
Фото: YouTube канал Кинокомпания "СТВ" by Скриншот видео YouTube канала Кинокомпания "СТВ" is licensed under public domain

Криминальная дилогия о Даниле Багрове стала культовой в России, поэтому Сухоруков был уверен, что даже если бы новый фильм не получил такого же признания у зрителей, как первые два, он всё равно хорошо бы заработал в прокате.

Однажды, в день рождения Алексея Балабанова, Виктор Сухоруков пришёл к нему и предложил идею нового фильма. По придуманному им сюжету мексиканцы спасают его из американской тюрьмы, запечатывают в бочку из-под солярки, грузят в танкер, который через Атлантику добирается до Санкт-Петербурга. Затем крышка бочки открывается, и из неё вылезает человек с чёрной кожей и белыми зубами, смотрит на шпиль Адмиралтейства и говорит: "Ну здравствуй, Родина!".

"Я вернулся, ищу брата. И весь фильм вот-вот встреча должна состояться, вот-вот он выйдет из-за угла, откроет дверь. "Ну здравствуй, брат", — он мне скажет. И я отвечу: "Здравствуй, Данила". На экране появляется живой Бодров и идет мне навстречу", — поделился своим видением картины актёр.

Балабанов спросил, каким образом Виктор представляет эту сцену без Сергея Бодрова, который погиб. Сухоруков напомнил про современные технологии, но режиссёр решительно отклонил все его предложения.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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