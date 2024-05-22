Виктор Сухоруков убеждал Балабанова создать компьютерного клона Сергея Бодрова для "Брата-3"

Виктор Сухоруков предлагал Алексею Балабанову взяться за третью часть "Брата"

1:29 Your browser does not support the audio element. Кино

Актёр Виктор Сухоруков рассказал, как он предлагал режиссёру Алексею Балабанову снять третью часть фильма "Брат".

Фото: YouTube канал Кинокомпания "СТВ" by Скриншот видео YouTube канала Кинокомпания "СТВ" is licensed under public domain

Криминальная дилогия о Даниле Багрове стала культовой в России, поэтому Сухоруков был уверен, что даже если бы новый фильм не получил такого же признания у зрителей, как первые два, он всё равно хорошо бы заработал в прокате.

Однажды, в день рождения Алексея Балабанова, Виктор Сухоруков пришёл к нему и предложил идею нового фильма. По придуманному им сюжету мексиканцы спасают его из американской тюрьмы, запечатывают в бочку из-под солярки, грузят в танкер, который через Атлантику добирается до Санкт-Петербурга. Затем крышка бочки открывается, и из неё вылезает человек с чёрной кожей и белыми зубами, смотрит на шпиль Адмиралтейства и говорит: "Ну здравствуй, Родина!".

"Я вернулся, ищу брата. И весь фильм вот-вот встреча должна состояться, вот-вот он выйдет из-за угла, откроет дверь. "Ну здравствуй, брат", — он мне скажет. И я отвечу: "Здравствуй, Данила". На экране появляется живой Бодров и идет мне навстречу", — поделился своим видением картины актёр.

Балабанов спросил, каким образом Виктор представляет эту сцену без Сергея Бодрова, который погиб. Сухоруков напомнил про современные технологии, но режиссёр решительно отклонил все его предложения.