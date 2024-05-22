Виктор Сухоруков убеждал Балабанова создать компьютерного клона Сергея Бодрова для "Брата-3"

Актёр Виктор Сухоруков рассказал, как он предлагал режиссёру Алексею Балабанову снять третью часть фильма "Брат".
Криминальная дилогия о Даниле Багрове стала культовой в России, поэтому Сухоруков был уверен, что даже если бы новый фильм не получил такого же признания у зрителей, как первые два, он всё равно хорошо бы заработал в прокате.
Однажды, в день рождения Алексея Балабанова, Виктор Сухоруков пришёл к нему и предложил идею нового фильма. По придуманному им сюжету мексиканцы спасают его из американской тюрьмы, запечатывают в бочку из-под солярки, грузят в танкер, который через Атлантику добирается до Санкт-Петербурга. Затем крышка бочки открывается, и из неё вылезает человек с чёрной кожей и белыми зубами, смотрит на шпиль Адмиралтейства и говорит: "Ну здравствуй, Родина!".
"Я вернулся, ищу брата. И весь фильм вот-вот встреча должна состояться, вот-вот он выйдет из-за угла, откроет дверь. "Ну здравствуй, брат", — он мне скажет. И я отвечу: "Здравствуй, Данила". На экране появляется живой Бодров и идет мне навстречу", — поделился своим видением картины актёр.
Балабанов спросил, каким образом Виктор представляет эту сцену без Сергея Бодрова, который погиб. Сухоруков напомнил про современные технологии, но режиссёр решительно отклонил все его предложения.
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