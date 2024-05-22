Кинокритик Шпагин рассказал, какой актёр может превосходно исполнить роль Жириновского в сериале

Кинокритик Александр Шпагин заявил, что Владимира Жириновского может идеально сыграть Сергей Безруков. Об этом он сообщил изданию "NEWS.ru".
Александр Шпагин рассказал, что повторить интонацию и голос основателя партии ЛДПР может только упомянутый актёр.
"На месте Жириновского сложно кого-то представить. Он не просто политик, он Жириновский! Он такой один. <...> Желательно точно воспроизвести интонацию и голос, а это может только Безруков. Он всегда идеально озвучивал Жириновского в "Куклах". Жириновского Безруков ещё не играл", — сообщил кинокритик.
Он также добавил, что Владимир Жириновский должен получиться в проекте живым человеком, а не "маской".
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