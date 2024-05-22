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Кинокритик Шпагин рассказал, какой актёр может превосходно исполнить роль Жириновского в сериале

Кинокритик Шпагин сообщил, что на роль Жириновского идеально подойдёт Безруков

0:56
Кино

Кинокритик Александр Шпагин заявил, что Владимира Жириновского может идеально сыграть Сергей Безруков. Об этом он сообщил изданию "NEWS.ru".

Кинокритик Шпагин сообщил, что на роль Жириновского идеально подойдёт Безруков
Фото: stat.sc.mil.ru by Министерство обороны РФ is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Александр Шпагин рассказал, что повторить интонацию и голос основателя партии ЛДПР может только упомянутый актёр.

"На месте Жириновского сложно кого-то представить. Он не просто политик, он Жириновский! Он такой один. <...> Желательно точно воспроизвести интонацию и голос, а это может только Безруков. Он всегда идеально озвучивал Жириновского в "Куклах". Жириновского Безруков ещё не играл", — сообщил кинокритик.

Он также добавил, что Владимир Жириновский должен получиться в проекте живым человеком, а не "маской".

Ранее Pravda.Ru писала, что Первый канал подтвердил создание сериала об известном политике.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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