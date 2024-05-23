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В основу фильма Карена Шахназарова "Американская дочь" легла личная трагедия режиссёра

Фильм "Американская дочь" был снят на основе реальных событий

1:11
Кино

В 1995 году вышел фильм Карена Шахназарова "Американская дочь". Режиссёр выступил в роли сценариста, решив экранизировать собственную грустную историю. Самым большим отличием стало то, что в жизни хеппи-энда не случилось.

Фильм "Американская дочь" был снят на основе реальных событий
Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry A. Mottl is licensed under Creative Commons CC0 License

Сюжет фильма посвящён музыканту, которого бросила жена и улетела вместе с дочерью в Америку. Музыкант отправился на поиски дочери. Почти то же самое произошло и у самого Шахназарова. Однажды он вернулся из дальней поездки и обнаружил, что в квартире было странно пусто. После этого он увидел записку, в которой его вторая жена попрощалась и сообщила, что улетела в Америку, взяв с собой дочь.

В отличие от экранного героя, Шахназаров не полетел вслед за женой и дочерью. Он обращался в различные инстанции, чтобы разыскать дочь, но ничего из этого не вышла.

Только через двадцать лет Шахназаров встретился с уже взрослой дочерью, но общение получилось сухим и натянутым. За эти годы когда-то близкие люди стали совершенно чужими.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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