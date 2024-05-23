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Комедию "Верные друзья" хотели запретить в СССР из-за одного человека

Комедия "Верные друзья" чуть не отправилась на полку

1:03
Кино

В СССР цензура вставляла палки в колёса многим режиссёрам. В основном причиной запретов различных фильмов были антисоветские настроения, но бывало, что запрещали даже самые безобидные ленты, в которых не было ни намёка на политику.

Комедия "Верные друзья" чуть не отправилась на полку
Фото: commons.wikimedia.org by Андрей_Лапшин is licensed under Creative Commons CC0 License

Комедия Михаила Калатозова "Верные друзья" пережила серьёзное испытание: она чуть не отправилась на полку. Странно подумать, что безобидный сюжет о трёх друзьях, которые отправились в путешествие по реке, мог не понравиться властям, но дело было не столько в самом содержании, сколько в человеке, который написал сценарий.

Сценаристом комедии стал поэт Александр Галич. Он был в немилости у властей, поэтому "Верных друзей" хотели запретить. Зрители могли бы так и не увидеть полюбившуюся комедию, но всё же она была спасена.

Власти согласились разрешить выпуск фильма, но при условии, что имя Галича будет исключено из титров. В результате так и было сделано.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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