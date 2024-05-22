Ушла, хлопнув дверью: кому из своих мужей Ахеджакова оставила квартиру

Валерий Носик пил, изменял и оставил без квартиры Лию Ахеджакову

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Несмотря на довольно специфическую внешность Лия Ахеджакова не была лишена мужского внимания и трижды выходила замуж.

Фото: YouTube канал За кулисами шоу-бизнеса by Скриншот видео YouTube канала За кулисами шоу-бизнеса is licensed under public domain

Первым ее супругом стал актёр МТЮЗа Валерий Носик, который имел два недостатка — любовь к алкоголю и склонность к изменам. Ахеджакова, решившись расстаться с проблемным супругом, повела себя чисто по-мужски - оставила ему и его любовнице квартиру, доставшуюся ей от отчима.

Неизвестно, чем Носик заслужил такой подарок, но принял его как должное, не задумываясь о том, что лишает жену без жилья.

Отчим Ахеджаковой комментируя эту ситуацию, говорил, что никогда не попрекал Лию квартирой, хотя сам он считает, что такая недвижимость пригодилась бы в семье и не стоило разбрасываться такими подарками.