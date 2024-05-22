Историки не могут без возмущения смотреть "Сибирского цирюльника": на это есть несколько причин

Экспертов разозлили исторические неточности в "Сибирском цирюльнике"

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В 1998 году была выпущена историческая драма Никиты Михалкова "Сибирский цирюльник". Зрители пришли в восторг от этого фильма, однако историки были противоположного мнения. Они сделали вывод, что многочисленные ляпы испортили всю задумку.

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В первую очередь историки обратили внимание на то, что с первых же кадров в фильме показали неправильный американский флаг. Также вызвало недоумение у специалистов дерзкое неподчинение курсанта самому генералу.

Что касается любовной линии, то Джейн в исполнении Джулии Ормонд не могла последовать в Сибирь за своим возлюбленным, которого сыграл Олег Меньшиков, из-за того, что у неё не было подорожной. В интерпретации Михалкова подорожная — это документ, без которого запрещён выезд за границу, в то время как на самом деле это был всего лишь документ, подтверждающий плату за проезд.

Подорожная заменяла билет, и его можно было без проблем приобрести, но даже если бы с подорожной в самом деле были проблемы, Джейн могла бы нанять карету — это точно не вызвало бы никаких сложностей.

Сам Михалков считает обвинения историков необоснованными. Режиссёр уверен, что он показал Америку именно такой, какой она была в годы правления Александра III.