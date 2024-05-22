Бен Аффлек и Дженнифер Лопес вряд ли разведутся: причина сохранения брака не только в любви

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес не могут обойтись друг без друга

1:09 Your browser does not support the audio element. Кино

В последнее время не утихают слухи о возможном разводе Дженнифер Лопес и Бена Аффлека. Поклонники начали всерьёз волноваться за звёздную пару, но близкие актёров поспешили успокоить всех, кто не хочет, чтобы этот союз распадался: он вряд ли распадётся.

Фото: commons.wikimedia.org by Nicubunu is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Как рассказали знакомые супругов, они специально держат в напряжении поклонников. Им только и нужно, чтобы за них переживали, потому что таким образом интерес к их персонам не ослабевает. Для актёров важно, чтобы их имена появлялись в СМИ, ведь в мире кино востребованность зависит не только от таланта.

Если проследить за историей отношений Аффлека и Лопес, можно увидеть, что они и раньше время от времени удивляли поклонников резкими взлётами и такими же резкими падениями в своим отношениях.

Между тем слухи о размолвке одной из главных пар Голливуда связаны с тем, что Дженнифер Лопес спокойно относится к повышенному вниманию к себе и запросто рассказывает в различных шоу подробности личной жизни, в то время как Бен Аффлек этого не любит.