Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
МГППУ: пение в хоре в пожилом возрасте способно повысить мозговую активность
Кинологи рассказали о влиянии собаки на характер хозяина
Почему коты так любят валерьянку
Мария Погребняк заявила, что хочет родить двойняшек от нового супруга
Эксперты посоветовали, как сэкономить, покупая авиабилеты
"ВСК": в 2024 году число происшествий с квартирами выросло в 1,5 раза
Получаем загар без ущерба для кожи: полезные советы перед отпуском
The Conversation: третье веко исчезло у людей в ходе эволюции за ненадобностью
Вкусный рецепт домашней пиццы
Стало известно, сколько заработал фильм "Министерство неджентльменских дел" в России

Фильм "Министерство неджентльменских дел" собрал в прокате более 200 миллионов рублей

0:47
Кино

Кассовые сборы фильма Гая Ричи "Министерство неджентльменских дел" превысили отметку в 200 миллионов рублей в России. Об этом пишет портал "Чемпионат" со ссылкой на данные ЕАИС.

Фильм "Министерство неджентльменских дел" собрал в прокате более 200 миллионов рублей
Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В общей сумме по состоянию на 21 мая проект заработал 201 миллион 812 тысяч рублей. В сумму входят также предпродажи билетов на ближайшие дни проката. При этом в день премьеры сборы составили 22 миллиона рублей.

Картина "Министерство неджентльменских дел" вышла в отечественный прокат 13 мая. Сюжет фильма строится вокруг сверхсекретного боевого подразделения, участники которого отправляются на выполнение важной миссии против нацистов.

 

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Ксения Собчак спешно улетела из России, используя вертолёт, чтобы добраться до пункта назначения

За последние два года российские знаменитости стали редкими гостями на Каннском кинофестивале.

Ксения Собчак вернулась на Каннский кинофестиваль после двухлетнего перерыва
Ветеринары назвали запретные для животных продукты
Эти угощения выжигают питомца изнутри: какие угощения запрещены для домашних животных
Лук в стрелки не пойдёт: что для этого нужно сделать?
С какого момента начинается кошачья старость: песок не сыпется
ВС РФ начали первый этап ядерных учений с участием "Искандеров" и "Кинжалов" Любовь Степушова Ракеты "Искандер" нанесли удары возмездия по аэродромам ВСУ и НАТО Дмитрий Плотников Крапива: и лечит, и кормит, и одежда, и лекарство Сергей Лебедев
"Она крестьянка обычная": Шаляпин заявил о желании провести ночь с Пугачёвой
Самые красивые кошки в мире: три самых восхитительных пород
Рассказываем о процессе мульчирования травой, который полезен для плодородия почвы
Рассказываем о процессе мульчирования травой, который полезен для плодородия почвы
Последние материалы
Певец Сергей Жуков оценил победительницу "Новой Фабрики звёзд"
Российские сельхозпроизводители под угрозой банкротства из-за майских заморозков
Ксения Трейсер не исключила, что может стать молодой мамой
Создан метод строительства, при котором зданиям не страшны землетрясения
Министр спорта Украины подтвердил, что украинцы будут выступать на ОИ-2024
Стало известно, как арендовать квартиру с животным
Эксперты рассказали, когда и как менять аккумулятор в автомобиле
Бариста-тренер Стрельников: в арабике в пять раз меньше кофеина, чем в робусте
Астролог Старун поделилась приемами, как удачно сдать экзамены
16-летний тюменец создал музей СССР, собирая экспонаты даже со свалки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников