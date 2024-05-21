Стало известно, сколько заработал фильм "Министерство неджентльменских дел" в России

Фильм "Министерство неджентльменских дел" собрал в прокате более 200 миллионов рублей

0:47 Your browser does not support the audio element. Кино

Кассовые сборы фильма Гая Ричи "Министерство неджентльменских дел" превысили отметку в 200 миллионов рублей в России. Об этом пишет портал "Чемпионат" со ссылкой на данные ЕАИС.

Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В общей сумме по состоянию на 21 мая проект заработал 201 миллион 812 тысяч рублей. В сумму входят также предпродажи билетов на ближайшие дни проката. При этом в день премьеры сборы составили 22 миллиона рублей.

Картина "Министерство неджентльменских дел" вышла в отечественный прокат 13 мая. Сюжет фильма строится вокруг сверхсекретного боевого подразделения, участники которого отправляются на выполнение важной миссии против нацистов.