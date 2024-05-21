Стало известно, сколько заработал фильм "Министерство неджентльменских дел" в России

Кассовые сборы фильма Гая Ричи "Министерство неджентльменских дел" превысили отметку в 200 миллионов рублей в России. Об этом пишет портал "Чемпионат" со ссылкой на данные ЕАИС.
В общей сумме по состоянию на 21 мая проект заработал 201 миллион 812 тысяч рублей. В сумму входят также предпродажи билетов на ближайшие дни проката. При этом в день премьеры сборы составили 22 миллиона рублей.
Картина "Министерство неджентльменских дел" вышла в отечественный прокат 13 мая. Сюжет фильма строится вокруг сверхсекретного боевого подразделения, участники которого отправляются на выполнение важной миссии против нацистов.
За последние два года российские знаменитости стали редкими гостями на Каннском кинофестивале.