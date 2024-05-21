Звезда "Летучего корабля" Ксения Трейстер заявила, что может стать молодой мамой

Ксения Трейсер не исключила, что может стать молодой мамой

0:51 Your browser does not support the audio element. Кино

22-летняя актриса Ксения Трейстер заявила, что могла бы стать молодой мамой. Об этом она призналась в интервью изданию "Womanhit".

Фото: pexels.com by Rene Asmussen is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Звезда фильма "Летучий корабль" рассказала, что в будущем хочет вступить в брак и завести детей. При этом она сообщила, что доверяет судьбе и, вполне возможно, станет молодой мамой.

"В перспективе хочу семью и детей. Наверное, здорово быть молодой мамой, но хочется состояться в профессии. Хотя одно не исключает другого, загадывать не берусь, ведь случается всё именно тогда, когда нужно, в этом я уверена. Доверяю своей судьбе. Вообще люблю жизнь и, видимо, эта любовь взаимна", — заявила Ксения Трейстер.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что известно об актрисе.