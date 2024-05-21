Лента "Золотое дно" с Юлией Снигирь продлена на второй сезон

Сериал "Золотое дно" в стиле "Наследников" получит продолжение

0:40 Your browser does not support the audio element. Кино

Сериал "Золотое дно" в стиле "Наследников" продлён на второй сезон. Об этом пишет издание "Бюллетень кинопрокатчика".

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Сообщается, что онлайн-кинотеатр "Иви" и компания "Team Films" официально объявили о продлении ленты. В качестве режиссёра снова выступит Илья Ермолов. К своим ролям вернутся актёры Юлия Снигирь (Надежда Воскресенская) и Алексей Гуськов (Юрий Градов).

Согласно сюжету "Золотого дна", наследники Алексея Градова начинают противостояние за миллиардное состояние покойного. Они ведут борьбу с экс-чиновником и бизнес-партнёром героя.