Актриса Кортни Кокс заявила, что общается с покойным Мэттью Перри

Актриса Кортни Кокс заверила, что общается с призраком

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Актриса Кортни Кокс заявила, что общается с призраком. Об этом она рассказала изданию "CBS News Sunday Morning".

Фото: unsplash.com by m wrona is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

По словам Кортни Кокс, звезда сериала "Друзья" Мэттью Перри часто навещает её.

"Я благодарна, что мне повезло работать так близко с ним много лет. Он часто посещает меня, если поверите", — заверила она.

Актриса также ощущает, что есть множество людей, которые будто бы направляют её по жизни.

"Я говорю с мамой, папой, Мэттью. Я чувствую, что есть много людей, которые как будто направляют нас. Я ощущаю присутствие Мэттью, конечно", — сообщила Кортни Кокс.

Ранее Pravda.Ru писала о том, почему люди верят в привидений.