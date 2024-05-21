Актриса Кортни Кокс заявила, что общается с покойным Мэттью Перри

Актриса Кортни Кокс заявила, что общается с призраком. Об этом она рассказала изданию "CBS News Sunday Morning".
По словам Кортни Кокс, звезда сериала "Друзья" Мэттью Перри часто навещает её.
"Я благодарна, что мне повезло работать так близко с ним много лет. Он часто посещает меня, если поверите", — заверила она.
Актриса также ощущает, что есть множество людей, которые будто бы направляют её по жизни.
"Я говорю с мамой, папой, Мэттью. Я чувствую, что есть много людей, которые как будто направляют нас. Я ощущаю присутствие Мэттью, конечно", — сообщила Кортни Кокс.
Ранее Pravda.Ru писала о том, почему люди верят в привидений.
За последние два года российские знаменитости стали редкими гостями на Каннском кинофестивале.