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Лишний вес чуть не помешал Оливии Хасси сыграть Джульетту у Франко Дзефирелли

Леонард Уайтинг обошёл Пола Маккартни на пробах в фильм "Ромео и Джульетта"

0:59
Кино

Режиссёр Франко Дзеффирелли, снявший фильм "Ромео и Джульетта" в 1968 году, сначала не рассматривал Оливию Хасси на роль Джульетты.

Леонард Уайтинг обошёл Пола Маккартни на пробах в фильм "Ромео и Джульетта"
Фото: YouTube канал дмитрий сергеев by Скриншот видео YouTube канала дмитрий сергеев is licensed under public domain

Девушка показалась ему пышкой, а он хотел хрупкую девочку на эту роль. Оливия сумела добиться повторной пробы и была настолько трогательной, что Дзефирелли не устоял.

На роль Ромео рассматривалось около 300 кандидатов, включая Пола Маккартни. Но выбор режиссёра пал на британца Леонарда Уайтинга.

Уайтинг и Хасси на самом деле влюбились друг в друга и это помогло им искренне сыграть чувства своих героев. Исполнитель роли Ромео признавался, что между ними была настоящая химия, и Оливия стала его первой любовью.

После съёмок пара встречалась ещё год, но не прошла испытания расстоянием. Оливия жила в США, а Леонард — в Великобритании.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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