Сильвестр Сталлоне отметил 27-ю годовщину брака с Дженнифер Флавин

Американский актёр Сильвестр Сталлоне и Дженнифер Флавин отметили 27-ю годовщину свадьбы. Они поженились в 1997 году.

Фото: YouTube канал Москва FM by Скриншот видео YouTube канала Москва FM is licensed under public domain