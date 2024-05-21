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Сильвестр Сталлоне отметил 27-ю годовщину брака с Дженнифер Флавин

Сильвестр Сталлоне и Дженнифер Флавин отпраздновали 27 годовщину свадьбы

Кино

Американский актёр Сильвестр Сталлоне и Дженнифер Флавин отметили 27-ю годовщину свадьбы. Они поженились в 1997 году.

Сильвестр Сталлоне и Дженнифер Флавин отпраздновали 27 годовщину свадьбы
Фото: YouTube канал Москва FM by Скриншот видео YouTube канала Москва FM is licensed under public domain

В честь этого события актёр опубликовал уникальные свадебные фотографии. На одной из них он и его жена режут торт, а на другой — веселятся в окружении друзей.

Сильвестр Сталлоне старше Дженнифер Флавин на 22 года, но разница в возрасте не мешала им жить в гармонии и служить образцом многолетнего крепкого союза, что большая редкость в Голливуде.

За такой длительный срок не обошлось и без проблем в семейной жизни. Два года назад их брак дал серьёзную трещину, пара едва не разошлась. Причины этого не были обнародованы, но позднее возлюбленные смогли найти общий язык и помириться.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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