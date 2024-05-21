Американский актёр Сильвестр Сталлоне и Дженнифер Флавин отметили 27-ю годовщину свадьбы. Они поженились в 1997 году.
В честь этого события актёр опубликовал уникальные свадебные фотографии. На одной из них он и его жена режут торт, а на другой — веселятся в окружении друзей.
Сильвестр Сталлоне старше Дженнифер Флавин на 22 года, но разница в возрасте не мешала им жить в гармонии и служить образцом многолетнего крепкого союза, что большая редкость в Голливуде.
За такой длительный срок не обошлось и без проблем в семейной жизни. Два года назад их брак дал серьёзную трещину, пара едва не разошлась. Причины этого не были обнародованы, но позднее возлюбленные смогли найти общий язык и помириться.
Главная причина для получения вкусных и качественных луковиц - правильно ухаживать за растением и предпринять определённые меры, чтобы он не пошёл в стрелки.