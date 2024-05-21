Мерил Стрип рассказала, почему она собиралась завершить карьеру в 39 лет

Мерил Стрип не думала, что будет сниматься в фильмах после 40 лет

0:57 Your browser does not support the audio element. Кино

Мерил Стрип призналась, что во времена её молодости актрисы часто переставали сниматься в кино, когда достигали зрелого возраста. На их место приходили более молодые коллеги.

Фото: flickr.com by Dick Thomas Johnson is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Мерил Стрип вспомнила, что была уже матерью троих детей, когда в 1989 году посетила Каннский фестиваль. Она поблагодарила зрителей за их любовь, которая не прекратилась за все годы её карьеры.

"Мне должно было исполниться 40 лет, и я думала, что это конец, и это было нормально для актрис того времени. Я благодарна, что вы не устали от моего лица", — высказалась актриса, принимая почётную награду на кинофестивале.

Также она поделилась, что раньше боялась посещать Каннский фестиваль из-за того, что тогда ещё не были предусмотрены барьеры, отделявшие актёров от прочих посетителей мероприятия, и любой безумный фанат мог позволить себе что угодно.