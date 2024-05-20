Вместо 5 миллионов — 370: как похоронить голливудскую киностудию за два года

Расходы на "Клеопатру" чуть не обанкротили студию 20th Century Fox

В июне 1963 года состоялась премьера фильма "Клеопатра", который стал одним из самых знаменитых в истории кинематографа. О жизни древнеегипетской царицы было снято много фильмов, но именно этот с Элизабет Тейлор в главной роли стал легендарным.

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Картина стала одной из самых дорогих в истории кино. Первоначальный бюджет фильма составлял 5 миллионов долларов, но по прошествии двух лет он все еще не был закончен, и в него продолжали вкладывать деньги. В итоге расходы были просто огромными для того времени. В пересчёте на сегодняшние деньги бюджет составил бы более 370 миллионов долларов. Так "Клеопатра" чуть не обанкротила студию 20th Century Fox.

Масштабы съёмок, стоимость и роскошь костюмов, а также большое количество массовки действительно впечатляли. Это было зрелище, которое могло бы конкурировать с современными компьютерными эффектами.

Но несмотря на четыре "Оскара" и то что фильм обошёл по кассовым сборам всех конкурентов, заработав 58 миллионов долларов (что сегодня составило бы 484 миллиона), он всё равно оказался убыточным. Однако это того стоило, потому что фильм стал культовым.