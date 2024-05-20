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Участковый подумал, что звезде "Слова пацана" Рузилю Минекаеву нет 18 лет

Участковый принял Рузиля Минекаева за ребёнка

0:36
Кино

Рузиль Минекаев, исполнитель роли Марата в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте", сообщил, что участковый перепутал его с ребёнком. Об этом он рассказал в своём Telegram-канале.

Участковый принял Рузиля Минекаева за ребёнка
Фото: pixabay.com by Didgeman is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Инцидент произошёл накануне. Участковый позвонил в дверь актёру. Когда Рузиль Минекаев её открыл, то гость спросил звезду "Слова пацана": "Привет. Взрослые дома есть?"

"Рузиль. 25 лет", — заключил актёр. 

Он также сообщил, что сегодня поехал на пробы грима.

Ранее Pravda.Ru писала, что Рузиль Минекаев принял участие в клипе на песню "Пацан".

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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