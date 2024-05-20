Участковый подумал, что звезде "Слова пацана" Рузилю Минекаеву нет 18 лет

Участковый принял Рузиля Минекаева за ребёнка

0:36 Your browser does not support the audio element. Кино

Рузиль Минекаев, исполнитель роли Марата в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте", сообщил, что участковый перепутал его с ребёнком. Об этом он рассказал в своём Telegram-канале.

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Инцидент произошёл накануне. Участковый позвонил в дверь актёру. Когда Рузиль Минекаев её открыл, то гость спросил звезду "Слова пацана": "Привет. Взрослые дома есть?"

"Рузиль. 25 лет", — заключил актёр.

Он также сообщил, что сегодня поехал на пробы грима.

Ранее Pravda.Ru писала, что Рузиль Минекаев принял участие в клипе на песню "Пацан".