Свет клином не сошелся: Стася Милославская хочет семью и детей после расставания с Петровым

Стася Милославская хочет семью и детей с Трифоном Бебутовым

Стася Милославская после расставания с Александром Петровым осталась открытой к миру и новым чувствам и сейчас нашла свое счастье с журналистом Трифоном Бебутовым.

Фото: YouTube канал СТС by Скриншот видео YouTube канала СТС is licensed under public domain

Актриса поделилась своими мыслями о создании семьи и рождении детей. По словам Стаси, она знает много замечательных отцов среди своих знакомых. Ей нравится наблюдать за тем, как они воспитывают своих детей. Кроме того, актрисе импонирует наметившийся в обществе тренд на семейность.

В окружении актрисы много молодых отцов. Сравнивая их со своим, она замечает, что современные мужчины активно участвуют в воспитании детей: разделяют ответственность с жёнами и не ограничиваются только зарабатыванием денег.

"У кого-то папа уходил на работу, возвращался — так и ходил туда и обратно. У кого-то вообще ушел за хлебом и не вернулся", — поделилась артистка.

Также Стася призналась, что чувствует себя небезопасно в мире, где нет стабильности. Из-за этого она пока не готова стать матерью.