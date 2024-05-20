Разные люди: Бен Аффлек съехал от Дженнифер Лопес на свою квартиру

Бен Аффлек расстался с Дженнифер Лопес и живет раздельно

Информация о проблемах в отношениях Бена Аффлека и Дженнифер Лопес подтвердилась. Согласно различным источникам, пара уже давно живёт раздельно.

Фото: YouTube канал STAR-BAR by Скриншот видео YouTube канала STAR-BAR is licensed under public domain

Последний раз их видели вместе на публике 16 мая. Они пришли на мероприятие в поддержку своих детей, но, по словам источника, близкого к Дженнифер Лопес, Бен Аффлек остановился в одной из своих квартир на время съёмок нового фильма, а не живёт в их общем доме в Лос-Анджелесе.

Напомним, что после страстного романа, который длился с 2002 по 2004 год, Лопес и Аффлек возобновили свои отношения в 2021 году и поженились в 2022 году. На их свадьбе присутствовали члены их семей.