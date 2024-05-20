Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кинологи назвали собак, которые идеально подходят детям
Четыре идеи роскошного летнего маникюра в нюдовых оттенках
"Технониколь" представила новый вид утеплителя
Готовим овсянку с грецкими орехами и клюквой на завтрак
Актёр Владимир Епифанцев призвал отписываться от него в соцсетях
Аналитики рассказали, как рассчитать размер будущей пенсии
Мошенники крадут данные, предлагая флюорографию за счёт ОМС
Вот что на самом деле означают слова "ланфрен-ланфра" из знаменитой песни
Хозяйкам посоветовали чистить ковры уксусом
Разные люди: Бен Аффлек съехал от Дженнифер Лопес на свою квартиру

Бен Аффлек расстался с Дженнифер Лопес и живет раздельно

Кино

Информация о проблемах в отношениях Бена Аффлека и Дженнифер Лопес подтвердилась. Согласно различным источникам, пара уже давно живёт раздельно.

Бен Аффлек расстался с Дженнифер Лопес и живет раздельно
Фото: YouTube канал STAR-BAR by Скриншот видео YouTube канала STAR-BAR is licensed under public domain

Последний раз их видели вместе на публике 16 мая. Они пришли на мероприятие в поддержку своих детей, но, по словам источника, близкого к Дженнифер Лопес, Бен Аффлек остановился в одной из своих квартир на время съёмок нового фильма, а не живёт в их общем доме в Лос-Анджелесе.

Напомним, что после страстного романа, который длился с 2002 по 2004 год, Лопес и Аффлек возобновили свои отношения в 2021 году и поженились в 2022 году. На их свадьбе присутствовали члены их семей.

"Мы два человека с разными подходами, пытающиеся научиться находить компромисс", — заявил когда-то Бен Аффлек в документальном фильме под названием "Величайшая история любви, которую никогда не рассказывали"

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Разгневанные фанаты покинули концерт Сердючки в Киеве

На сольном концерте в Киеве Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, встретил недовольство публики после исполнения своих старых русскоязычных песен.

Концерт Верки Сердючки в Киеве: скандал из-за старых хитов на русском
В ГИБДД раскрыли, как штрафуют водителей, обгоняющих патрульные машины
Обгон патрульной машины: когда это законно и как избежать неприятностей
Двойной "подарок" для Западной Украины. Российская ракета Х-101 получила вторую боеголовку
Оперная певица Анна Нетребко показала интерьер своей квартиры в стиле "цыганский шик"
США заставляют Зеленского продолжать держать в страхе страну Дмитрий Плотников Две из трёх версий гибели президента Ирана Раиси ставят неприятные вопросы перед РФ Любовь Степушова Грозный "Воевода" вышел в море пугать корабли НАТО своим непонятным назначением Андрей Николаев
Пару минут и лопата снова острая: этот дедовский метод поможет наточить инструмент — он восходит к временам кузнецов
Выяснившие пол ребёнка Роман Капаклы и Татьяна Мусульбес раскрыли, кого ждали
Если затупился секатор после обрезки винограда: вот что поможет вернуть ему первозданный вид
Если затупился секатор после обрезки винограда: вот что поможет вернуть ему первозданный вид
Последние материалы
Готовим овсянку с грецкими орехами и клюквой на завтрак
Актёр Владимир Епифанцев призвал отписываться от него в соцсетях
Аналитики рассказали, как рассчитать размер будущей пенсии
Мошенники крадут данные, предлагая флюорографию за счёт ОМС
Вот что на самом деле означают слова "ланфрен-ланфра" из знаменитой песни
Хозяйкам посоветовали чистить ковры уксусом
США заставляют Зеленского продолжать держать в страхе страну
Французская и английская лаванда: какую выбрать?
Эта диета поможет сохранить молодость и улучшить здоровье
Замглавы Минцифры анонсировал создание пилотных зон 5G до 2030 года
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников