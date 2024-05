Разные люди: Бен Аффлек съехал от Дженнифер Лопес на свою квартиру

Информация о проблемах в отношениях Бена Аффлека и Дженнифер Лопес подтвердилась. Согласно различным источникам, пара уже давно живёт раздельно.

