Разные люди: Бен Аффлек съехал от Дженнифер Лопес на свою квартиру

Информация о проблемах в отношениях Бена Аффлека и Дженнифер Лопес подтвердилась. Согласно различным источникам, пара уже давно живёт раздельно.
Последний раз их видели вместе на публике 16 мая. Они пришли на мероприятие в поддержку своих детей, но, по словам источника, близкого к Дженнифер Лопес, Бен Аффлек остановился в одной из своих квартир на время съёмок нового фильма, а не живёт в их общем доме в Лос-Анджелесе.
Напомним, что после страстного романа, который длился с 2002 по 2004 год, Лопес и Аффлек возобновили свои отношения в 2021 году и поженились в 2022 году. На их свадьбе присутствовали члены их семей.
"Мы два человека с разными подходами, пытающиеся научиться находить компромисс", — заявил когда-то Бен Аффлек в документальном фильме под названием "Величайшая история любви, которую никогда не рассказывали"
На сольном концерте в Киеве Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, встретил недовольство публики после исполнения своих старых русскоязычных песен.