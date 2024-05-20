Почему Костя в "Покровских воротах" катался на трамвае из "Место встречи изменить нельзя"

Ирина Муравьёва могла сыграть спортсменку Светлану в "Покровских воротах"

1:10 Your browser does not support the audio element. Кино

Фильм "Поровские ворота" созданный по мотивам одноимённой пьесы Леонида Зорина - один из лучших в биографии Михаила Козакова.

Фото: YouTube канал HowdyFun by Скриншот видео YouTube канала HowdyFun is licensed under public domain

Это умная, тонкая и очень смешная картина о Москве и москвичах 50-х. Песни Булата Окуджавы, великолепные виды старой Москвы вызывают ностальгию по времени, когда люди были молоды душой, а даже самые неприятные персонажи вызывали симпатию и сочувствие.

Одна из самых запоминающихся сцен фильма — это снос дома №10 в Нащокинском переулке. Удивительно, но этот дом сохранился до наших дней, и сейчас можно увидеть его на Гоголевском бульваре.

Во время прогулки по городу Людочка и Хоботов садятся в трамвайный вагон КМ с номером 2170. Этот же трамвай можно увидеть и в других фильмах, например, в "Законном браке", "Место встречи изменить нельзя", "Последнем звонке", "Папе" и "Холодном лете 53-го".

На роль спортсменки Светланы рассматривалась Ирина Муравьёва, но в итоге эту роль исполнила Татьяна Догилева.