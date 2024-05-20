В "Бедной Саше" сыграли три актёра с преступным прошлым

"Бедная Саша" — одна из любимых новогодних комедий россиян. Александр Збруев сыграл в ней бывшего заключённого, который помогает девочке и её матери.
Збруев лишь на экране сыграл человека, имевшего проблемы с законом, однако в том же фильме поучаствовали три других актёра, которые посидели в тюрьме на самом деле.
Борис Сичкин был осуждён за хищение государственной собственности. За решёткой он провёл только год и после был освобождён, однако после этого он уже не мог спокойно жить в СССР и уехал в США.
Владимир Долинский попал в тюрьму за незаконные махинации с деньгами. Театр сатиры приложил все усилия, чтобы актёр был отпущен на свободу.
Спартак Мишулин в молодости воровал электрические лампочки и библиотечные книги и провёл в колонии три года. Его участие в "Бедной Саше" достаточно ироничное, поскольку актёр как раз сыграл вора в законе.
На сольном концерте в Киеве Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, встретил недовольство публики после исполнения своих старых русскоязычных песен.