В "Бедной Саше" сыграли три актёра с преступным прошлым

"Бедная Саша" — одна из любимых новогодних комедий россиян. Александр Збруев сыграл в ней бывшего заключённого, который помогает девочке и её матери.

Фото: commons.wikimedia.org by This file is lacking author information is licensed under Creative Commons CC0 License