В "Бедной Саше" сыграли три актёра с преступным прошлым

В "Бедной Саше" снялись актёры, посидевшие в тюрьме

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"Бедная Саша" — одна из любимых новогодних комедий россиян. Александр Збруев сыграл в ней бывшего заключённого, который помогает девочке и её матери.

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Збруев лишь на экране сыграл человека, имевшего проблемы с законом, однако в том же фильме поучаствовали три других актёра, которые посидели в тюрьме на самом деле.

Борис Сичкин был осуждён за хищение государственной собственности. За решёткой он провёл только год и после был освобождён, однако после этого он уже не мог спокойно жить в СССР и уехал в США.

Владимир Долинский попал в тюрьму за незаконные махинации с деньгами. Театр сатиры приложил все усилия, чтобы актёр был отпущен на свободу.

Спартак Мишулин в молодости воровал электрические лампочки и библиотечные книги и провёл в колонии три года. Его участие в "Бедной Саше" достаточно ироничное, поскольку актёр как раз сыграл вора в законе.