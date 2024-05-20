Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
NASA и ESA подписали соглашение о совместной марсианской миссии в 2028 году
Вице-президент Ирана подтвердил гибель Эбрахима Раиси при крушении вертолета
Британец перенёс сердечный приступ и оказался в чужой страны без денег
Собирать клубнику в вёдро - неправильное решение
Как водители невольно ускоряют износ коробки передач
Владельцы коммерческой недвижимости расширяют страховку от диверсий
Эксперты назвали самые разговорчивые породы кошек
Китай налаживает экономическое сотрудничество с Подмосковьем
Простой апельсиновый пирог: нежное тесто с тонким цитрусовым ароматом
Реплика Данилы Багрова из "Брата", за которую Сергей Бодров не смог себя простить

В "Брате" есть слова, которые Сергей Бодров не хотел произносить

0:51
Кино

В фильмах "Брат" и "Брат 2" есть множество цитат, ушедших в народ, однако у главного героя была реплика, которая не пришлась по вкусу исполнившему его актёру Сергею Бодрову.

В "Брате" есть слова, которые Сергей Бодров не хотел произносить
Фото: commons.wikimedia.org by Hahys is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В эпизоде, когда Данила Багров едет в трамвае и видит лиц кавказской национальности, он обращает внимание на их наглость и развязность.

"Не брат ты мне!" — произносит герой, обращаясь к одному из этих пассажиров.

Сергей Бодров не хотел произносить эту фразу, потому что он хорошо относился к людям любой национальности. Актёр хотел быть толерантным и стыдился этих слов, которые режиссёр Алексей Балабанов всё-таки убедил его сказать.

Бодров признавался, что не мог себя простить за эту реплику, однако сами кавказцы ничуть на него не обиделись.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Разгневанные фанаты покинули концерт Сердючки в Киеве

На сольном концерте в Киеве Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, встретил недовольство публики после исполнения своих старых русскоязычных песен.

Концерт Верки Сердючки в Киеве: скандал из-за старых хитов на русском
В ГИБДД раскрыли, как штрафуют водителей, обгоняющих патрульные машины
Обгон патрульной машины: когда это законно и как избежать неприятностей
Двойной "подарок" для Западной Украины. Российская ракета Х-101 получила вторую боеголовку
Оперная певица Анна Нетребко показала интерьер своей квартиры в стиле "цыганский шик"
Обновлённая ракета Х-101 с двойной боеголовкой уничтожит всё Дмитрий Плотников Грозный "Воевода" вышел в море пугать корабли НАТО своим непонятным назначением Андрей Николаев Может ли война быть гуманной — вот в чём вопрос Сергей Лебедев
Пару минут и лопата снова острая: этот дедовский метод поможет наточить инструмент — он восходит к временам кузнецов
Выяснившие пол ребёнка Роман Капаклы и Татьяна Мусульбес раскрыли, кого ждали
Если затупился секатор после обрезки винограда: вот что поможет вернуть ему первозданный вид
Если затупился секатор после обрезки винограда: вот что поможет вернуть ему первозданный вид
Последние материалы
Простой апельсиновый пирог: нежное тесто с тонким цитрусовым ароматом
Максим Фадеев анонсировал возвращение группы SEREBRO с новым составом
Восемь способов борьбы с воспалением кожи в летнее время
Эмин Агаларов выступил с благотворительным концертом в Дербенте
Дизайнер назвал ошибки, которые испортят любой ремонт
В какие дни не стоит ездить в Китай
Эволюция теста разгона от 0 до 100 км/ч: как он стал золотым стандартом в индустрии
Что делать при потере полиса ОСАГО: как получить дубликат и куда обращаться
Главное, не допустить лук расти в высоту
Салат из огурцов и редиса с необычной сметанной заправкой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников