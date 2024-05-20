Реплика Данилы Багрова из "Брата", за которую Сергей Бодров не смог себя простить

В фильмах "Брат" и "Брат 2" есть множество цитат, ушедших в народ, однако у главного героя была реплика, которая не пришлась по вкусу исполнившему его актёру Сергею Бодрову.
В эпизоде, когда Данила Багров едет в трамвае и видит лиц кавказской национальности, он обращает внимание на их наглость и развязность.
"Не брат ты мне!" — произносит герой, обращаясь к одному из этих пассажиров.
Сергей Бодров не хотел произносить эту фразу, потому что он хорошо относился к людям любой национальности. Актёр хотел быть толерантным и стыдился этих слов, которые режиссёр Алексей Балабанов всё-таки убедил его сказать.
Бодров признавался, что не мог себя простить за эту реплику, однако сами кавказцы ничуть на него не обиделись.
На сольном концерте в Киеве Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, встретил недовольство публики после исполнения своих старых русскоязычных песен.