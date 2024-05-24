Этих известных актёров слишком трудно узнать из-за грима

Известные актёры, которых сложно узнать из-за грима

1:08 Your browser does not support the audio element. Кино

Pravda.Ru сделала подборку известных актёров, которых довольно сложно узнать в кино из-за грима.

Фото: pxhere.com by NIKON D7100 is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Джонни Депп — "Чёрная маска"

В 2015 году звезда "Пиратов Карибского моря" принял участие в фильме "Чёрная маска". В картине его действительно трудно узнать. В большей степени из-за кардинальной смены причёски: волосы у персонажа Джонни Деппа короткие, с заметной залысиной.

Хелена Бонем Картер — "Планета обезьян"

В фильме 2001 года "Планета обезьян" актриса сыграла обезьяну по имени Ари. Хелену Бонем Картер настолько хорошо загримировали под роль, что даже преданным поклонникам не удалось понять, кто же на самом деле играет героиню!

Тильда Суинтон — "Отель "Гранд Будапешт"

Тильда Суинтон исполнила в картине ворчливую старушку. Причём на момент съёмок фильма ей было чуть больше чем 50 лет. Кроме того, в проекте героиня актрисы носила белый парик. Угадать, что на самом деле роль исполняет Тильда Суинтон в этой ленте невероятно трудно.