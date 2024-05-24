Этих известных актёров слишком трудно узнать из-за грима

Pravda.Ru сделала подборку известных актёров, которых довольно сложно узнать в кино из-за грима.
В 2015 году звезда "Пиратов Карибского моря" принял участие в фильме "Чёрная маска". В картине его действительно трудно узнать. В большей степени из-за кардинальной смены причёски: волосы у персонажа Джонни Деппа короткие, с заметной залысиной.
В фильме 2001 года "Планета обезьян" актриса сыграла обезьяну по имени Ари. Хелену Бонем Картер настолько хорошо загримировали под роль, что даже преданным поклонникам не удалось понять, кто же на самом деле играет героиню!
Тильда Суинтон исполнила в картине ворчливую старушку. Причём на момент съёмок фильма ей было чуть больше чем 50 лет. Кроме того, в проекте героиня актрисы носила белый парик. Угадать, что на самом деле роль исполняет Тильда Суинтон в этой ленте невероятно трудно.
В аэропорту существует множество правил и норм поведения, которые необходимо соблюдать.