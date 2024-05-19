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Джереми Реннер рассказал о трудности во время съёмок сериала "Мэр Кингстауна"

Джереми Реннер несколько раз засыпал во время съёмок "Мэра Кингстауна"

0:58
Кино

Актёр Джереми Реннер рассказал, что во время съёмок сериала "Мэр Кингстауна" несколько раз засыпал. Об этом пишет издание "Los Angeles Times".

Джереми Реннер несколько раз засыпал во время съёмок "Мэра Кингстауна"
Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

По словам Джереми Реннера, он очень уставал.

"Они сказали: "Камера, мотор!", и я вырубился. Мы поняли, что я слишком переутомился, работал чересчур много часов и слишком много дней подряд", — рассказал актёр.

После этого продюсеры сериала вместе с Джереми Реннером составили специальный рабочий график, который учитывал потребности актёра. Так, в нём было время на различные физические упражнения на съёмочной площадке.

В 2023 году с Джереми Реннером произошёл несчастный случай. Тогда он получил травмы из-за снегоуборочной машины. После инцидента актёр столкнулся с разными трудностями, в том числе и в профессиональной деятельности.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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