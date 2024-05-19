Марюс Вайсберг рассказал, как Ксения Собчак сыграла в фильме "Гитлер, капут!"

Режиссёр Вайсберг заявил, что Собчак идеально сыграла в фильме "Гитлер, капут!"

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Режиссёр Марюс Вайсберг заявил, что Ксения Собчак превосходно сыграла в фильме "Гитлер, капут!". Об этом пишет портал "Prozvezd".

Фото: flickr.com by Evgeniy Isaev is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Марюс Вайсберг добавил, что журналистка является яркой личностью.

"Если честно, не очень понимаю, какая Собчак — актриса, но то, что она — яркая личность, — это факт. Для фильма "Гитлер, капут!" мне нужна была именно яркая личность. Она идеально попала в образ", — сказал режиссёр.

Фильм "Гитлер, капут!" вышел в 2008 году. Ксения Собчак исполнила роль Евы Браун. Действие картины разворачивается вокруг важной миссии суперагентов Шуренберга и Зины.