Как переводчики искажают смысл в зарубежных кинолентах: примеры из популярных фильмов

Известные ошибки перевода в кино: как они искажают смысл фильмов

1:23 Your browser does not support the audio element. Кино

Зарубежные киноленты неизбежно проходят процесс перевода. Иногда даже опытные переводчики допускают буквальный перевод отдельных выражений, не учитывая их метафорическое значение. В результате такого подхода смысл фильма может быть искажён.

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Поклонники Джеймса Бонда знакомы с его знаменитым заказом коктейля: "Взболтать, но не смешивать". Многие считают, что это особый способ приготовления напитка, однако на деле агент просто просил не перемешивать ингредиенты ложкой, а использовать шейкер, чтобы избежать излишнего употребления алкоголя.

В комедии "Мальчишник" термин "caucasian" был неверно переведён как "кавказец". На самом деле, в США это слово используется для обозначения людей, происходящих из Северной Африки или Ближнего Востока.

В "Гарри Поттере и философском камне" есть момент, когда Хагрид вручает главному герою именинный торт, испечённый им самим. Надпись на торте содержит ошибки, но при дублировании этот момент не был подчёркнут, и фраза звучала как обычное "С днём рождения, Гарри!".

В фильме "Новый Человек-паук: Высокое напряжение" переводчики допустили распространённую ошибку, переведя слово "magazine" как "магазин" вместо "журнал".