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Скандальный актёр Никита Кологривый о деньгах, славе и критике коллег по кинематографу

Актёр Никита Кологривый откровенно рассказал о своих приоритетах в карьере актёра

1:17
Кино

Актёр Никита Кологривый прославился не только своими ролями в кино и сериалах, но и резкими заявлениями в отношении своих коллег и легенд кинематографа. Так артист стремится достичь богатства и славы. При этом он участвует в кинопроектах не из-за любви к искусству, а ради заработка, что Кологривый подтвердил в интервью программе "Однажды…".

Актёр Никита Кологривый откровенно рассказал о своих приоритетах в карьере актёра
Фото: YouTube канал 8 Канал.Новосибирск by Скриншот видео YouTube канала 8 Канал.Новосибирск is licensed under public domain

Исполнивший одну из ролей в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте", актёр отметил, что для него в приоритете слава и деньги. С этими намерениями он переехал из Новосибирска в Москву.

"- Я говорил: "Конечно, за славой, я хочу быть знаменитым, хочу быть на экранах в главных ролях". Я этого хотел. А многие говорят: "Нет, мне слава не нужна, я про искусство". Я не про искусство", — признался Кологривый.

Актёр уверен, что на каждом кастинге и пробе он проявляет себя лучше большинства претендентов. В аудиториях он чаще всего видит "вялых типов" и убеждён, что именно его выберут для участия в проекте. В таких ситуациях ему на помощь приходит опыт боксёра. Он воображает, что выходит на ринг и предвкушает предстоящую победу.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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