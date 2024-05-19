Режиссёр Ричард Келли планирует перезапуск фильма "Сказок юга", несмотря на провал и жестокую критику фильма

Режиссёр "Донни Дарко" Ричард Келли не желает расставаться с блокбастером-сатирой "Сказки юга", одним из наиболее критикуемых фильмов 2000-х годов, после которого режиссёрская карьера Келли скатилась вниз.
Сюжет оригинала разворачивается в 2008 году, после Третьей мировой войны и ядерного удара по Соединённым Штатам. Он повествует о безумных обитателях Саутленда, альтернативной Южной Калифорнии, где все, по неизвестным причинам, ищут актёра Боксера Сантароса (Дуэйн Джонсон), потерявшего память и теперь проживающего с порнозвездой (Сара Мишель Геллар).
После неудачной премьеры в Каннах фильм был пересобран для широкого проката и в конечном итоге собрал 374 743 доллара при бюджете в 17 млн долларов.
По словам Келли, "Сказки юга" представляют собой сагу из шести глав, и существующий фильм затрагивает только их вторую половину. В настоящее время он работает над созданием первых трёх глав и ищет финансирование и актёров для этого проекта.
За свою карьеру режиссёр создал только три фильма: культовый "Донни Дарко", черную комедию "Сказки юга" и недооценённый триллер "Посылка".
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