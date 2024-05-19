Кинокомпания "Про:взгляд" приобрела фильм "Птица" для российского проката после премьеры в Каннах

16 мая в Каннах состоялась премьера фильма "Птица" от британской постановщицы Андреи Арнольд. В драме, главные роли в которой исполнили Барри Киоган и Франц Роговский, публика приняла проект с семиминутными аплодисментами. Кинокомпания "Про:взгляд" уже купила права на показ ленты в России.
Фильм повествует о жизни семейства сквоттеров: 12-летней Бейли (Никия Адамс), её брата Хантера (Джейсон Буда) и их отца-одиночки Бага (Киоган). Баг, мало заботясь о своих детях, предоставляет их самим себе, что заставляет не по годам взрослую Бейли искать новые знакомства.
За свою карьеру Андреа Арнольд трижды получала приз жюри в Каннах — за фильмы "Жилой комплекс "Ред Роуд"" (2006), "Аквариум" (2009) и "Американская милишка" (2016). Также режиссёр известна своей работой над вторым сезоном сериала "Большая маленькая ложь", где она поставила все семь эпизодов.
Путешественник Алексей Кутовой рассказал о том, как европейцы за границей относятся к российским туристам. Он поделился своим мнением в блоге на платформе "Дзен".