Кинокомпания "Про:взгляд" приобрела фильм "Птица" для российского проката после премьеры в Каннах

Фильм "Птица" завоевал Канны и отправляется в российские кинотеатры

1:06 Your browser does not support the audio element. Кино

16 мая в Каннах состоялась премьера фильма "Птица" от британской постановщицы Андреи Арнольд. В драме, главные роли в которой исполнили Барри Киоган и Франц Роговский, публика приняла проект с семиминутными аплодисментами. Кинокомпания "Про:взгляд" уже купила права на показ ленты в России.

Фото: commons.wikimedia.org by Kileyco17 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Фильм повествует о жизни семейства сквоттеров: 12-летней Бейли (Никия Адамс), её брата Хантера (Джейсон Буда) и их отца-одиночки Бага (Киоган). Баг, мало заботясь о своих детях, предоставляет их самим себе, что заставляет не по годам взрослую Бейли искать новые знакомства.

За свою карьеру Андреа Арнольд трижды получала приз жюри в Каннах — за фильмы "Жилой комплекс "Ред Роуд"" (2006), "Аквариум" (2009) и "Американская милишка" (2016). Также режиссёр известна своей работой над вторым сезоном сериала "Большая маленькая ложь", где она поставила все семь эпизодов.