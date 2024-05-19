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Йоргос Лантимос анонсировал новый фильм "Бугония" с Джесси Племонсом и Эммой Стоун в главных ролях

Джесси Племонс и Эмма Стоун снимутся в новом фильме Йоргоса Лантимоса

1:08
Кино

Журналисты издания The Hollywood Reporter сообщили, что Джесси Племонс и Эмма Стоун вновь объединятся на съемочной площадке для нового фильма Йоргоса Лантимоса. После успеха таких работ режиссера, как "Бедные-несчастные" и "Виды доброты", следующей его картиной станет фильм под названием "Бугония".

Джесси Племонс и Эмма Стоун снимутся в новом фильме Йоргоса Лантимоса
Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 2.0

Греческий режиссёр объявил о своей новой работе на Каннском кинофестивале. Сюжет фильма расскажет о двух мужчинах, одержимых теорией заговора. Вследствие своих убеждений они похищают генерального директора крупной корпорации, будучи уверенными, что она — инопланетянка, намеревающаяся уничтожить Землю.

Известно, что сценарий фильма будет основан на южнокорейской научно-фантастической комедии "Спасти зелёную планету!", выпущенной в 2003 году.

Премьера "Бугонии" запланирована на 2025 год, но точная дата выхода пока не известна.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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