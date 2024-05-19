Возвращение Фрэнсиса Форда Копполы: премьера "Мегалополиса№ и критика современного Голливуда

Режиссёр Фрэнсис Форд Коппола предрёк крах Голливуда на пресс-конференции в Каннах

1:00 Your browser does not support the audio element. Кино

Недавно на Каннском кинофестивале состоялась премьера фильма "Мегалополис" — первой за 13 лет картины режиссёра Фрэнсиса Форда Копполы. У критиков сложилось смешанное впечатление от увиденного: одни недовольны скучным и рваным повествованием, а другие считают ленту уникальной.

Фото: commons.wikimedia.org by Georges Biard is licensed under CC BY-SA 3.0

Затем режиссёр "Крёстного отца" Фрэнсис Форд Коппола провёл пресс-конференцию. В рамках неё он раскритиковал современный Голливуд. По его словам, скоро данная студийная система может рухнуть.

"Я боюсь, что киноиндустрия стала больше похожа на людей, которых нанимают сугубо для выполнения долговых обязательств, потому что у студий огромные долги… Очевидно, что у современных компаний вроде Amazon, Apple и Microsoft много денег, поэтому не исключено, что время больших студий закончено", — сказал режиссёр

Премьера "Мегалополиса" в мировом прокате состоится в этом году.