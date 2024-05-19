Актёр Виталий Гогунский снова в роли Кузи: почему его возвращение в "Универ" разочаровало зрителей

Новый сезон "Универа": Кузя-миллионер и разочарование поклонников

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Публика познакомилась с непутёвым студентом Кузей в исполнении Виталия Гогунского в первой серии ситкома "Универ". Любимый многими герой покинул проект только спустя несколько лет — в продолжении "Универ. Новая общага" его уже не оказалось. Но он неожиданно вернулся в новом сезоне сериала.

Фото: commons.wikimedia.org by Mikhail Popov is licensed under CC BY-SA 3.0

Так, создатели решили вновь представить публике Кузю, который за это время успел стать миллионером. Герой отрастил длинные волосы, носит костюмы и живёт в огромном особняке. Сам Гогунский неоднократно признавался, что рад был вернуться к роли, которая сделала его настоящей звездой. Однако поклонники проекта не разделили восторгов артиста.

По словам зрителей, Гогунский играет заметно хуже своих коллег по сериалу. Он совсем не похож на прежнего Кузю, его поведение в кадре неестественно, а интонациями герой напоминает мультяшных персонажей.

"Почему он так переигрывает, раньше ему больше верилось", "Плохо играет, остальные лучше", "Несмешно и неинтересно смотреть его", — признаются пользователи сети.

Также многие раскритиковали и сам сезон, премьера которого состоялась несколько дней назад. По их мнению, продюсерам давно нужно было закрыть проект. И возвращение Кузи — их попытка заработать как можно больше денег на ностальгии поклонников, а не искреннее желание порадовать фанатов интересной историей, сообщает портал kinoafisha.