Александр Мартынов рассказал, с какими сложностями столкнулся из-за "Универа"

Александру Мартынову бывает трудно платить по ипотеке из-за "Универа"

1:07 Your browser does not support the audio element. Кино

Актёр Александр Мартынов рассказал, что столкнулся с трудностями из-за длительного участия в сериале "Универ". Его слова привело издание "Комсомольская правда".

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Исполнитель роли Вали Будейко заявил, что продюсеры считают артистов, которые долгое время играют одного и того же персонажа, "заштампованными".

"Перестали звать куда-либо. До меня долетали истории, якобы у меня появилась корона и я "дорого стою". Продюсеры не любят актёров, которые долго играли одну роль, считают их заштампованными", — признался звезда "Универа".

При этом актёр добавил, что благодарен сериалу. Однако у него есть ипотека, по которой надо платить. Без работы этого сделать нельзя.

"Для меня это счастье! Всегда есть и плюсы, и минусы. Но, когда нет работы, я начинаю нервничать, ведь у меня ипотека", — сообщил он.

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