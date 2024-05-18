Александр Мартынов рассказал, с какими сложностями столкнулся из-за "Универа"

Актёр Александр Мартынов рассказал, что столкнулся с трудностями из-за длительного участия в сериале "Универ". Его слова привело издание "Комсомольская правда".
Исполнитель роли Вали Будейко заявил, что продюсеры считают артистов, которые долгое время играют одного и того же персонажа, "заштампованными".
"Перестали звать куда-либо. До меня долетали истории, якобы у меня появилась корона и я "дорого стою". Продюсеры не любят актёров, которые долго играли одну роль, считают их заштампованными", — признался звезда "Универа".
При этом актёр добавил, что благодарен сериалу. Однако у него есть ипотека, по которой надо платить. Без работы этого сделать нельзя.
"Для меня это счастье! Всегда есть и плюсы, и минусы. Но, когда нет работы, я начинаю нервничать, ведь у меня ипотека", — сообщил он.
Ранее Александр Мартынов рассказал, почему сменил фамилию.
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