Яна Поплавская раскритиковала артистов, которые решили вернуться в эфир после вечеринки Ивлеевой

Актриса Поплавская осудила артистов вечеринки Ивлеевой за возвращение в эфир

0:57 Your browser does not support the audio element. Кино

Актриса Яна Поплавская осудила артистов, которые решили вернуться в эфир федеральных каналов после вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой. Об этом она заявила в интервью программы "Гость в студии" на радиостанции "КП-Самара".

Фото: commons.wikimedia.org by Fanny Schertzer is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Яна Поплавская сообщила, что принимать участие в эфирах федеральных каналов после вечеринки недопустимо.

"Посмотрите, что происходило после скандальной вечеринки. Как можно без стыда и совести нагладить лацканы и появиться на экранах федеральных каналов? Я говорю про чудовище в перьях и рекламу одного из сотовых операторов", — заявила актриса.

Напомним, что Анастасия Ивлеева 20 декабря прошлого года организовала вечеринку с особым дресс-кодом. Согласно ему, на мероприятие следовало прийти в полуобнажённом виде. Гостями вечеринки стали некоторые российские знаменитости.