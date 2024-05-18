Яна Поплавская раскритиковала артистов, которые решили вернуться в эфир после вечеринки Ивлеевой

Актриса Яна Поплавская осудила артистов, которые решили вернуться в эфир федеральных каналов после вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой. Об этом она заявила в интервью программы "Гость в студии" на радиостанции "КП-Самара".
Яна Поплавская сообщила, что принимать участие в эфирах федеральных каналов после вечеринки недопустимо.
"Посмотрите, что происходило после скандальной вечеринки. Как можно без стыда и совести нагладить лацканы и появиться на экранах федеральных каналов? Я говорю про чудовище в перьях и рекламу одного из сотовых операторов", — заявила актриса.
Напомним, что Анастасия Ивлеева 20 декабря прошлого года организовала вечеринку с особым дресс-кодом. Согласно ему, на мероприятие следовало прийти в полуобнажённом виде. Гостями вечеринки стали некоторые российские знаменитости.
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