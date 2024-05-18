Актёр Крис Хемсворт удостоится звезды на "Аллее славы" 23 мая

Актёр Крис Хемсворт получит звезду на "Аллее славы" в Голливуде. Об этом пишет портал "CBR".
Известно, что вместе со знаменитостью на торжественной церемонии будут присутствовать коллега Роберт Дауни-младший и режиссёр Джордж Миллер. Звезду должны разместить на своём месте уже 23 мая.
При этом Ана Мартинес, продюсер "Аллеи славы", заявила, что рада присуждению звезды Крису Хемсворту. Она добавила, что актёр обрёл популярность благодаря множеству работ.
"Торговая палата Голливуда с гордостью награждает Криса Хемсворта заслуженной звездой. Крис известен своими замечательными работами, которые покорили аудиторию по всему миру. Я уверена, что его коллеги из Австралии вместе с его многочисленными поклонниками будут очень рады узнать, что мы добавляем Криса", — сообщила Ана Мартинес.
Ранее Pravda.Ru писала, что Джордж Миллер захотел создать фильм "Тор 5" с Крисом Хемсвортом.
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