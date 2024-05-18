Актриса Янина Студилина раскрыла, чему молодёжь учат в университетах: в первую очередь не профессии

Актриса Янина Студилина не согласна с утверждением, что в институтах обучают профессии. Об этом она сообщила в интервью изданию "Газета.Ru".
Актриса заявила, что в институтах студентов учат адаптироваться к окружающему миру. По её мнению, это очень важное умение.
"Мне кажется, университет учит не профессии, а учит учиться, быстро адаптироваться, — и это сейчас очень ценное качество. Мир меняется с такой скоростью, что выигрывают люди, которые умеют быстро подстраиваться под новые правила", — сообщила она.
Ранее Pravda.Ru писала о ещё одном заявлении Янины Студилиной. Она заверила, что в России самое лучшее актёрское образование.
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