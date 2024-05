Актриса Янина Студилина раскрыла, чему молодёжь учат в университетах: в первую очередь не профессии

Актриса Янина Студилина не согласна с утверждением, что в институтах обучают профессии. Об этом она сообщила в интервью изданию "Газета.Ru".

Фото: flickr.com by cuboulder is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication