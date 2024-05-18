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Актриса Янина Студилина раскрыла, чему молодёжь учат в университетах: в первую очередь не профессии

Янина Студилина не согласна c тем, что в университетах обучают профессии

Кино

Актриса Янина Студилина не согласна с утверждением, что в институтах обучают профессии. Об этом она сообщила в интервью изданию "Газета.Ru".

Янина Студилина не согласна c тем, что в университетах обучают профессии
Фото: flickr.com by cuboulder is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Актриса заявила, что в институтах студентов учат адаптироваться к окружающему миру. По её мнению, это очень важное умение.

"Мне кажется, университет учит не профессии, а учит учиться, быстро адаптироваться, — и это сейчас очень ценное качество. Мир меняется с такой скоростью, что выигрывают люди, которые умеют быстро подстраиваться под новые правила", — сообщила она. 

Ранее Pravda.Ru писала о ещё одном заявлении Янины Студилиной. Она заверила, что в России самое лучшее актёрское образование.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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