Актриса Янина Студилина раскрыла, чему молодёжь учат в университетах: в первую очередь не профессии

Янина Студилина не согласна c тем, что в университетах обучают профессии

Актриса Янина Студилина не согласна с утверждением, что в институтах обучают профессии. Об этом она сообщила в интервью изданию "Газета.Ru".

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Актриса заявила, что в институтах студентов учат адаптироваться к окружающему миру. По её мнению, это очень важное умение.

"Мне кажется, университет учит не профессии, а учит учиться, быстро адаптироваться, — и это сейчас очень ценное качество. Мир меняется с такой скоростью, что выигрывают люди, которые умеют быстро подстраиваться под новые правила", — сообщила она.

Ранее Pravda.Ru писала о ещё одном заявлении Янины Студилиной. Она заверила, что в России самое лучшее актёрское образование.