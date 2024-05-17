Гайдай перехитрил зрителей в "Спортлото-82": сложно поверить, в каких условиях проходили съёмки комедии

В "Спортлото-82" актёры изображали, что им жарко, а сами дрожали от холода

1:28 Your browser does not support the audio element. Кино

В фильме "Спортлото-82" действие происходит летом, причём настолько знойным, что герой Михаила Кокшенова обжигался горячим песком. В действительности всё было ровно наоборот: актёры дрожали от холода, но старательно изображали, будто им жарко.

Фото: flickr.com by Berit is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В эпизоде, когда Костя приехал к Тане, чтобы сказать ей, что он не может найти её билет, герои находятся на пляже. Светлана Аманова одета в купальник, а Денис Кмит, сыгравший её жениха, — в плавки, однако в реальности температура приближалась к нулю градусов. В такую погоду хочется надеть куртку или пальто и закутаться в шарф, а купаться согласится не всякий закалённый смельчак.

Леонид Гайдай велел артистам играть правдоподобно, что они и старались делать, однако, если присмотреться повнимательнее, можно заметить, что Светлана Аманова ёжится от холода. В перерывах между дублями актёры грелись в машине.

Фильм смотрится так, будто герои и правда купаются в лучах солнца, забыв о всяком холоде, но на деле этот эффект — лишь вершина мастерства создателей фильма и, конечно, мужество актёров, которые ради своей работы порой идут и не на такие испытания.

Это не первый случай, когда в советских фильмах летнюю жару изображали в холодную погоду, например, "Три плюс два" снимали в ноябре.