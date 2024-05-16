В сети вышел отрывок из фильма "Майор Гром: Игра", в котором Призрак звонит Игорю Грому

На YouTube-канале "Bubble Comics" вышел эксклюзивный отрывок из предстоящего супергеройского фильма "Майор Гром: Игра".
Из описания к ролику следует, что он был продемонстрирован 15 мая во время матча Зенита и ЦСКА. В видео показано, как главный герой Игорь Гром разговаривает по телефону со злодеем Призраком. Он предлагает майору сыграть в опасную игру и найти спрятанную бомбу.
Фильм Олега Трофима "Майор Гром: Игра" выйдет в кинотеатрах нашей страны 23 мая. В картине покажут дальнейшее противостояние майора Грома с преступным миром.
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