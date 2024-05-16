В сети вышел отрывок из фильма "Майор Гром: Игра", в котором Призрак звонит Игорю Грому

В сети появился эксклюзивный отрывок из фильма "Майор Гром: Игра"

0:40 Your browser does not support the audio element. Кино

На YouTube-канале "Bubble Comics" вышел эксклюзивный отрывок из предстоящего супергеройского фильма "Майор Гром: Игра".

Фото: commons.wikimedia.org by Marianna Amill is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Из описания к ролику следует, что он был продемонстрирован 15 мая во время матча Зенита и ЦСКА. В видео показано, как главный герой Игорь Гром разговаривает по телефону со злодеем Призраком. Он предлагает майору сыграть в опасную игру и найти спрятанную бомбу.

Фильм Олега Трофима "Майор Гром: Игра" выйдет в кинотеатрах нашей страны 23 мая. В картине покажут дальнейшее противостояние майора Грома с преступным миром.